Dramat Wisły Kraków. Czerwona kartka i samobój, muszą liczyć na cud

Wydawało się, że po triumfie w Pucharze Polski Wisła Kraków złapie wiatr w żagle i bez większych problemów znajdzie się przynajmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Alberta Rude w ostatnich tygodniach grają jednak mocno w kratkę i regularnie tracą cenne punkty. Istny rollercoaster sympatycy "Białej Gwiazdy" przeżyli zwłaszcza tydzień temu, gdy w domowym spotkaniu przeciwko Lechii Gdańsk padło aż siedem bramek. Radośni do domu wrócili przyjezdni z Trójmiasta, którzy oficjalnie przyklepali awans do elity.

