Piękny gest piłkarza Bayernu! Odda całą pensję

Davies urodził się w Ghanie, w obozie dla uchodźców. Tam właśnie trafili jego rodzice, uciekając przed wojną domową, która rozpętała się w Liberii. Gdy Alphonso miał pięć lat, wraz z rodzicami trafił do Kanady. Najpierw mieszkał w Windsor, a rok później rodzina przeniosła się do Edmonton.

Alphonso Davies przekaże pieniądze na cele charytatywne

To właśnie w tym mieście zaczął grać w piłkę, w zespole Edmonton Internationals. Następnie był zespół Edmonton Strikers oraz Vancouver Whitecaps FC. W tym klubie jego kariera nabrała rozpędu - jeszcze przed ukończeniem 16. roku życia zadebiutował w pierwszej drużynie, a następnie podpisał profesjonalny kontrakt. Z kolei od 2019 r. jest zawodnikiem Bayernu Monachium.

Reklama

"Kanada przyjęła mnie oraz moją rodzinę i dała nam szansę na lepsze życie. To pozwoliło mi żyć marzeniami. To wielki zaszczyt grać dla Kanady i w jakiś sposób chcę się za to odwdzięczyć, więc zdecydowałem, że tegoroczną pensję za grę w mistrzostwach świata przekażę na cele charytatywne" - poinformował Davies na Twitterze.

Do tej pory reprezentacja Kanady na mundialu grała tylko raz - w 1986 r. w Meksyku. Pojechała na te mistrzostwa jako zdobywca Złotego Pucharu CONCACAF. Na mistrzostwach przegrała jednak wszystkie mecze grupowe i nie zdobyła nawet bramki (0-1 z Francją oraz po 0-2 z Węgrami oraz Związkiem Radzieckim 2).

MŚ 2022. Trudna grupa Kanady

W Katarze Kanadyjczycy liczą jednak na znacznie lepszy wynik, bo wygrali eliminacje w strefie CONCACAF. Na mundialu rywali nie mają jednak łatwych, bo w grupie F zmierzą się z Belgią, Chorwacją oraz Marokiem.

Co więcej, jest już pewne, że Kanadyjczycy zagrają również na kolejnym mundialu, bo w 2026 r. zorganizują go wraz z Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi.

Alphonso Davies był powoływany już do młodzieżowych reprezentacji Kanady, ale w seniorskiej kadrze zadebiutował 14 czerwca 2017 r., czyli przed ukończeniem 17. roku życia. Do tej pory niespełna 21-letni obrońca zaliczył w reprezentacji 32 spotkania i zdobył 12 bramek.

PJ