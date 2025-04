Najważniejsza zmiana w karierze Lewandowskiego. Wielki zwrot akcji, później historyczna kradzież

Dnia 1 lipca 2018 roku Nico Kovac podjął próbę wejścia w nie byle jakie buty. Na stanowisku trenera pierwszej drużyny Bayernu Monachium zastąpił bowiem samego Juppa Heynckesa. To właśnie Chorwatowi powierzono misję przejęcia drużyny po szkoleniowcu, z którym "Die Roten" w 2013 roku zdobyli potrójną koronę.

Jupp Heynckes pierwotnie pożegnał się z Bayernem już wcześniej, bo właśnie w 2013 roku - po zdobyciu potrójnej korony. Wtedy zastąpił go Josep Guardiola, któremu ostatecznie nie udało się zdobyć Ligi Mistrzów . Podobnie jak jego następcy - Carlo Ancelottiemu .

Po zwolnieniu Włocha drużynę przejął Willy Sagnol . Był on jednak tylko trenerem tymczasowym. Później zespół został powierzony (ponownie) Juppowi Heynckesowi, który poprowadził Bayern do mistrzostwa Niemiec.

Bayern chciał jednak rozpocząć nowy długofalowy projekt i potrzebował do tego nowego trenera na stałe. Wówczas wybór padł na Nico Kovaca, który okazał się... kompletnym niewypałem. W swoim pierwszym sezonie Chorwat zdobył, co prawda, mistrzostwo Niemiec, ale w drugim jego przygoda z "Die Roten" się zakończyła.

Flick zastąpił Kovaca i zbawił Lewandowskiego. Złotej Piłki Polaka pozbawiła absurdalna decyzja

Uli Hoeness, w pewnym stopniu pod wpływem woli niektórych ważnych piłkarzy, zwolnił Nico Kovaca . Stało się to 3 października 2019 roku. Wtedy drużynę przejął jego asysten - Hansi Flick . I w Monachium zaczęły dziać się cuda.

Hansi Flick odmienił grę Bayernu Monachium jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ta zmiana okazała się zbawienna dla całej drużyny, a przede wszystkim dla Roberta Lewandowskiego . Flick już w pierwszym sezonie zdobył z Bayernem potrójną koronę: Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów . Później tryplet zamienił w sekstet, dokładając do tego Superpuchar Niemiec, Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwo Świata .

Pod wodzą Hansiego Flicka Robert Lewandowski zdobył swoją jedyną Ligę Mistrzów . W tamtym sezonie Polak zdobył 41 goli w rozgrywkach ligowych i był laureatem Złotego Buta. Był również faworytem do zdobycia Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza na świecie.

I tutaj przechodzimy do najsmutniejszej części tej historii. Wielu jest zdania, że Lewandowski miał pecha. Wielu zaś, że jawnie go okradziono. Mimo że w sezonie 2019/20 większość rozgrywek, w tym Liga Mistrzów, została dokończona, podjęto decyzję o nieprzyznaniu Złotej Piłki żadnemu piłkarzowi. Powodem był wybuch pandemii Covid-19, który mocno zakłócił piłkarskie rozgrywki na całym świecie i doprowadził do odwołania kilku europejskich lig. Ale nie tych najpoważniejszych.