Bolesny cios dla Sochana, wieści nadeszły zza oceanu. Trwa walka o powrót do zdrowia

San Antonio Spurs w sezonie 2024/25 notują dużo więcej zwycięstw, aniżeli przed rokiem. Wyniki wciąż są jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań ze strony kibiców. "Ostrogi" są poza strefą gwarantującej walkę o awans do baraży, a takowy stanowi dla nich cel minimum. Polskich kibiców cieszy jednak stały rozwój Jeremy'ego Sochana.

Reprezentant Polski notuje więcej punktów, aniżeli w minionym sezonie, a do tego rzuca na dużo wyższej skuteczności. Notuje również więcej zbiórek. A to przekłada się na lepsze wyniki San Antonio Spurs. Ekipa Sochana udała się w miniony weekend do Paryża, gdzie rozegra dwa najbliższe spotkania w ramach NBA.