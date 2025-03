Fatalne informacje zza oceanu. „Amerykański sen” Polaka pod znakiem zapytania

O możliwości przystąpienie do NBA przez Igora Milicicia Jr-a głośno zrobiło się już w zeszłym roku. Kiedy to rankingi tworzony przez ekspertów plasowały go na miejscach, gwarantujących wybór w zbliżającym się NBA Drafcie. Od tego czasu jednak forma Milicicia poszybowała w dół, co nie umknęło uwadze tamtejszych ekspertów. Z początkiem tego roku 22-latek wypadł niestety z czołowej sześćdziesiątki tzw. prospektów, plasując się jednak tuż za miejscami, dającymi szansę na wybór w końcowej fazie draftu. Nie byłby to pierwszy tego typu przypadek w historii naszego kraju, bowiem z jednym z ostatnich picków w Drafcie 2005 wybrany został przecież Marcin Gortat. Reklama

Jednym z czynników, który miał podnieść szanse polskiego koszykarza na angaż w najlepszej lidze świata, był tzw. March Madness, czyli runda pucharowa akademickiej ligi NCAA. Dotychczas zespół Tennessee Volunteers, w którym występuje Milicić, radził sobie niezwykle dobrze. Niestety niedzielny wieczór przyniósł nam informację o zakończeniu "Amerykańskiego snu" dla drużyny ze stanu Tennessee.

Milicić niewidoczny podczas March Madness. Szanse na NBA drastycznie spadły

Początek tamtejszej fazy play-off zapowiadał się dla drużyny Milicicia Jr-a naprawdę dobrze. Wygrali oni bowiem wynikiem 77:62 z drużyną Woffordu. Niestety nie był to zbyt udany mecz polskiego koszykarza, który przez 20 minut spędzonych na parkiecie zdobył zaledwie 5 "oczek" oraz dołożył 3 asysty. Druga runda i kolejne zwycięstwo ekipy z Tennessee, tym razem ze znaną niegdyś z produkowania masy koszykarskich talentów drużyny UCLA. W tym meczu Milicić zanotował 4 punkty oraz 7 zbiórek. 1/8 finału to natomiast najlepsze spotkanie polskiego koszykarza w ramach tegorocznego March Madness. 22-latek w zwycięskim pojedynku przeciwko Kentucky Wildcats zdobył bowiem 8 punktów, dokładając do tego 4 zbiórki. Wciąż nie były to jednak zbyt powalające liczby. Reklama

Tak czy inaczej, Tennessee awansowało do Elite Eight, czyli najlepszej ósemki tegorocznych play-offów NCAA. Tam drużynie Milicicia Jr-a przyszło zmierzyć się z ekipą Houston Cougars, która okazała się być jednak zbyt mocna dla zawodników Tennessee. Niestety ostatni mecz naszego reprezentanta w barwach akademickiej drużyny nie może napawać zbytnim optymizmem, bowiem ten zaliczył w nim tylko 2 punkty oraz 5 zbiórek.

Ciężka przeprawa Milicicia. Nie pomoże nawet EuroBasket

Odpadnięcie drużyny Tennessee z March Madness może być gwoździem do trumny marzeń Milicicia Jr-a o zostaniu kolejnym po Jeremym Sochanie Polakiem w najlepszej lidze koszykarskiej na świecie. Pechowym w tej kwestii jest również terminarz tegorocznego EuroBasketu, który rozegrany zostanie już po Drafcie. Występy w reprezentacji Polski również nie będą mogły więc przemówić na korzyść 22-latka. Nie oznacza to jednak, że jego szanse są zerowe. Niejednokrotnie zdarzało się bowiem, że zawodnicy niewybrani w Drafcie ostatecznie znajdowali swoją drogę do NBA.

Według przewidywań amerykańskich ekspertów Igor Milicić Jr. znajduje się obecnie w siódmej dziesiątce pierwszoroczniaków przed NBA Draftem 2025. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z pierwszym numerem wybrany zostanie w tym roku Cooper Flagg, reprezentujący obecnie barwy, Duke, które wciąż walczy o tytuł mistrza NCAA 2025. Reklama

Igor. Milicić Jr. / Mateusz Birecki/REPORTER / East News