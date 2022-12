Holandia jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze, a ogromny wpływ miał na to świetny występy Denzela Dumfriesa, który zdobył gola, a do tego zaliczył dwie asysty. W ramach podziękowania za grę Louis van Gaal "sprezentował" mu soczystego buziaka na pomeczowej konferencji prasowej.