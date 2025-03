Dwóch Polaków przeszło dalej. Oto rozstrzygnięcia środowych meczów LM

Środową rywalizację Ligi Mistrzów otworzyło spotkanie LOSC Lille i Borussii Dortmund. W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1:1. Mecz zaczął się od fatalnego błędu Gregora Kobela, przez który ekipa z Francji wyszła na prowadzenie. Był to jednak ostatni gol gospodarzy, a później do głosu doszło BVB. Niemiecki zespół strzelił dwie bramki, a konkretnie uczynili to Emre Can oraz Maximilian Beier, dzięki czemu Borussia wygrała 2:1 i wywalczyła awans.