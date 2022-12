Skuteczni do bólu Holendrzy! Mamy pierwszego ćwierćfinalistę mundialu

Piłkarze ze Stanów Zjednoczonych w pierwszych dziesięciu minutach mieli optyczną przewagę, ale wystarczyła jedna akcja, by to Holandia prowadziła 1-0. Prawą stroną urwał się Denzel Dumfries i wycofał piłkę po ziemi w pole karne. Na to tylko czekał Memphis Depay, płaskim strzałem otwierając wynik spotkania.