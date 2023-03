Selekcjoner pozywa dziennikarza! W tle afera z czasów mundialu

Mimo, że reprezentacja Francji osiągnęła na ostatnim mundialu w Katarze potężny sukces i uległa dopiero Argentynie w finale, to cały czas pomundialowa atmosfera wokół "Trójkolorowych" pozostaje ciężka. Mają na to wpływ przede wszystkim kontrowersje związane z historią wyjazdu ze zgrupowania Karima Benzemy.

Od tamtej pory wyraźnie widać mocne napięcie między napastnikiem Realu Madryt a selekcjonerem kadry Francji, czyli Didierem Deschampsem. Zobacz: Gwiazdor wytacza działa przeciwko selekcjonerowi! Burza po mundialu narasta . Jak już wspominaliśmy, Benzema postanowił m.in. ostro zareagować na jeden z wywiadów selekcjonera, sugerując, że Deschamps mija się z prawdą. Do wpisu w mediach społecznościowych dodał też emotikony obrazujące twarz klauna.

O konflikcie na linii Benzema - Deschamps zrobiło się na tyle głośno, że pytano o to nawet trenera Realu Carlo Ancelottiego.

Didier Deschamps zdecydował się pozwać dziennikarza po mundialu

Teraz okazuje się, że selekcjoner stracił cierpliwość do medialnej krytyki ze strony jednego z dziennikarzy. Chodzi o Daniela Riolo z RMC Sport. Deschamps - jak informuje "As" - postanowił pozwać dziennikarza za jego publiczną wypowiedź, w której oskarżył selekcjonera o kłamstwa.

"Didier Deschamps nie ma problemu z krytyką, nawet ostrą, ale to atak na jego honor" - oświadczyła prawniczka selekcjonera, komentując tę sprawę.

Riolo odniósł się bowiem do tego, jak Deschamps zarządzał sprawą Benzemy w Katarze. I jaką wersję wydarzeń przedstawił mediom.

- Deschamps nas okłamał od A do Z, ale w końcu opanował okłamywanie ludzi do perfekcji - wypalił wówczas dziennikarz na antenie.