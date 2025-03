Pajor też świętuje, dzień po Lewandowskim. Jej dublet dał prestiżowe zwycięstwo

Od wtorkowego wieczoru trwa wielkie święto w Barcelonie po tym, gdy podopieczni Hansiego Flicka awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. 12 marca do finału, ale Pucharu Królowej, przepustkę uzyskały natomiast piłkarki "Dumy Katalonii". W rewanżowym starciu półfinałowym pokonały one na własnym obiekcie Real Madryt. Ogromną cegłę do triumfu dołożyła Ewa Pajor. Nasza rodaczka popisała się dubletem.