Gol Lewandowskiego, a później łzy wzruszenia. Wymowne obrazki obiegły cały świat [WIDEO]

Dziś mija dokładnie rok od zwycięstwa reprezentacji Polski nad Arabią Saudyjską (2–0) na mundialu w Katarze. W tym spotkaniu pierwszego gola w karierze na mistrzostwach świata strzelił Robert Lewandowski. – To spełnienie marzeń – przyznał po meczu. To, jak istotne znacznie miało dla niego to trafienie, pokazała reakcja piłkarza. Kapitanowi reprezentacji Polski puściły emocje. Pojawiły się radość i łzy wzruszenia. Przeżyjmy to jeszcze raz.