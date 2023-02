Nerwy i trudna noc Kamila Stocha

W dużej mierze była to zasługa Żyły, który w pierwszej serii odrobił ogromne straty i dał naszej drużynie awans do finału.

Trudna noc Kamila Stocha

- Położyłem się spać o godzinie 23, ale już o czwartej obudziłem się z bolącą głową. I to nie po alkoholu. To nerwy dały znać o sobie. To była taka przerywana noc. A dzisiaj też... Nieważne. Skoki nie były dobre. I tyle - powiedział nasz zawodnik, któremu w sobotę zabrakło niespełna metra do tego, by stanąć na podium.