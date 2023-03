Słoweńcy zdawali się być mocno zmotywowani do osiągania medalowych sukcesów na mistrzostwach świata w Planicy . Porażki przyjmowali z ciężkim sercem. Po konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, podczas którego nie zajęli żadnego z miejsc na podium (pierwszy był Piotr Żyła , na kolejnych lokatach uplasowali się Andreas Wellinger i Karl Geiger ), próbowali dopatrywać się nieprawidłowości i niesprawiedliwości.

"Trudno patrzeć obiektywnie, kiedy trzeba przeskoczyć rekord skoczni, aby objąć prowadzenie. Coś tu było nie tak . Korytarz wiatrowy rozciągał się od dwóch metrów pod wiatr do dwóch metrów z tyłu. O miejscu w klasyfikacji nie decydowali sami zawodnicy, ale także inne czynniki" – miał powiedzieć Robert Hrgota . "Szkoda, że sytuacja nie była sprawiedliwa dla wszystkich. Nie mam nic do zarzucenia chłopakom, oddali dobre skoki" - dodawał trener słoweńskiej kadry w rozmowie z tamtejszą telewizją.

Po zakończeniu MŚ jest w lepszym nastroju. Jego podopieczni wywalczyli trzy medale, w tym dwa złote. "Kopa" do działania miało im dać właśnie niepowodzenie na obiekcie normalnym. "Wydarzenia na normalnej skoczni dodały nam jeszcze więcej energii. Bardzo podobały mi się zawody na dużym obiekcie. Dawno nie widziałem tak wysokiej jakości skoków w konkursie drużynowym. Dotyczy to nie tylko słoweńskiej drużyny, ale także rywali. Sukces przeczuwałem już rano podczas rozruchu. Atmosfera była luźna, chęci wielkie, nie bali się sukcesu. Zawsze powtarzam, że presja to przywilej, a chłopcy wiedzieli, jak obrócić ją na swoją korzyść" - opowiada w słoweńskim "Dnevniku".