Piotr Żyła dał polskiej drużynie finał

Trzy godziny snu mistrza

Miał odebrać medal, ale organizatorzy przesunęli ceremonię

W niedzielny wieczór Żyła miał odbierać w centrum Kranjskiej Gory złoty medal, ale organizatorzy przenieśli ceremonię dopiero na środę (1 marca) . Zapytany o to, czy nie jest zły z tego powodu, odparł: - W sumie obojętne mi to jest. Ważne, że ten medal jest gdzieś zapisany, to chyba go dadzą. Nie?

To był skok życia Piotra Żyły

Wrócił też na chwilę do sobotniego konkursu. Zapytany o to, czy ten drugi skok w konkursie, którym wyrwał złoty medal, był jednym z najlepszych w karierze, odparł: - Był. Chyba był. Byłem na analizie u trenera. I nie wiem, jak to się stało. Tam poszedł taki ogień, że aż nie wiem. Ale budowałem ten ogień, więc musiał iść. Wyszło wszystko to, co miało wyjść. I to z całą tą moją energią, którą później wyrzuciłem z siebie. Nic się nie dało tam lepiej zrobić. To była sytuacja życia, skok życia, jak to powiedział Olek Zniszczoł w Sapporo.