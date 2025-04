Nowy mistrz Premier League. Jerzy Dudek zareagował natychmiast

Jose Mourinho 2005, Carlo Ancelotti 2010, Manuel Pellegrini 2014, Antonio Conte 2017, Arne Slot 2025 - to lista trenerów, którzy w XXI wieku zdobywali mistrzostwo Anglii w swoim pierwszym sezonie w danym klubie wraz z rokiem, w którym tego dokonali. W całej historii Liverpoolu udało się to wcześniej tylko Kenny'emu Dalglishowi i Joe Faganowi. W niedzielę do tego grona dołączył wspomniany Holender. Nie przybył na Anfield z wielkiego futbolowego świata, prowadził Feyenoord Rotterdam, wcześniej AZ, miał trudną misję zastąpienia Juergena Kloppa po jego 9-letnim etapie pracy w Merseyside, a jednak dał radę.

