Trener polskiej kadry ocenił MŚ w Planicy. On sprawił największą niespodziankę

Co dalej z trenerem kadry?

Czech ma kontrakt z PZN do kolejnych zimowych igrzysk olimpijskich. Już zapowiedział, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to będzie chciał go wypełnić. O swojej przyszłości będzie najpierw rozmawiał z zawodnikami w czasie Pucharu Świata w Falun (17-19 marca). Potem czekają do rozmowy z PZ N.

- Jestem bardzo zadowolony z pracy z kadrą i widzę w niej duży potencjał. Cieszy mnie to, że chłopaki zrobiły duży postęp w trzech ostatnich latach. Dziewczyny świetne wyniki pokazywały w juniorskich kategoriach. To są naprawdę solidne podwaliny na kolejne lata. W tym sezonie w gronie panów dawałem szansę dwóm młodzieżowcom - Sebastianowi Bryi i Robertowi Bugarze. Ten pierwszy wystąpił w MŚ i pokazał się z dobrej strony. To bardzo pracowity zawodnik, którego muszę jednak hamować, bo taki ma zapał do treningów. On zrobił w ostatnim roku naprawdę wielki postęp. Szkoda, że dużo zdrowotnych problemów miał Bugara. Jeżeli związek nadal będzie nas tak wspierał, to myślę, że w kolejnych latach powinno być naprawdę dobrze. Nie pamiętam, by aż pięcioro polskich zawodników zajmowało miejsca w "30" w zawodach Pucharu Świata. Tego w polskich biegach chyba nigdy nie było - zakończył Bauer.