Nie będzie powtórki hitu Rybakiny i Sabalenki. Zaskoczenie na Manolo Santana

W poprzednim sezonie Jelena Rybakina dwukrotnie pokonała Elinę Switolinę w Wielkich Szlemach - najpierw w Paryżu, później w Londynie. W obu tych dwusetowych spotkaniach Ukrainka ani przez moment nie była blisko zwycięstwa, tak bardzo tenisistka reprezentująca Kazachstan zdominowała grę. Tyle że wtedy była mistrzyni Wimbledonu zajmowała czwarte miejsce w rankingu WTA, do tego nie wyszły jeszcze na światło dzienne tajemnice jej niechlubnej wspólnej pracy z trenerem Stefano Vukovem . Zawierucha, która wypłynęła tuż przed US Open, a jej dalszy ciąg nastąpił już na początku tego roku w Australii, miał i ma wpływ na grę niedawnej trzeciej rakiety świata .

WTA Madryt. Jelena Rybakina kontra Elina Switolina, stawką miejsce w czwartej rundzie. Doszło do rewanżu

Kazaszka od początku bowiem grała tak, jak gra zwykle: z pełną mocą. Switolina próbowała przetrwać jej mocny pierwszy serwis, szukała szansy przy returnie drugiego. Do tego często zagrywała na bekhend rywalki, ale i zmieniała kierunki, starała się nie posyłać piłki dwa razy w to samo miejsce. Tak, by zmusić rywalkę do biegania, odebrać jej czas do odpowiedniego ustawienia się na korcie. I to przyniosło efekt.