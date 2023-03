Te żarliwie zapewnienia zostały odebrane inaczej, niż tego oczekiwali. Zresztą prawdziwe zamiary i odczucia ujawnił ich rodak , komentator Dmitrij Gubernijew. " Tak naprawdę oni są wściekli! To oczywiste. Prawdziwe mistrzostwa świata zorganizowano w Planicy. W Malinkowej to są lokalne zawody" - przyznawał w norweskiej "NRK".

Blokady dla startów Rosjan na MŚ Planica 2023 żałuje trochę norweski lekkoatleta, biegacz narciarski, medalista igrzysk olimpijskich, trzykrotny medalista mistrzostw świata oraz zdobywca FIS Marathon Cup, Anders Aukland . Brakowało mu zwłaszcza Weroniki Stiepanowej , złotej olimpijki z Rosji i sportsmenki, do której przylgnęła łatka... "pupilki Putina". "Jest szczera i ma to coś. Dobrze mieć narciarzy, którzy są jacyś. Taki był Petter Northug. Mieliśmy też Justynę Kowalczyk . Potrzebujemy narciarzy z innych krajów niż Norwegia, którzy odważą się wyjść przed szereg. Potrzebujemy indywidualności" - wyjaśnił w "Dagbladet".

O komentarz do jego słów poproszono niejako wywołaną do tablicy 22-letnią biegaczkę narciarską.

Weronika Stiepanowa o porównaniu do Justyny Kowalczyk: "Jest bardzo miła, ale..."

Stiepanowa odniosła się do komentarza Auklanda, w którym ten pochwalił ją jako zawodniczkę. "Miło to słyszeć. Sport zawodowy to teatr, zawody to nasza scena, a my jesteśmy aktorami. Northug jest i pozostaje niesamowity. Kowalczyk poznałam w MŚ Juniorów. Jest bardzo miła, ale nie pamiętam, żeby była tak zabawna jak Petter" - twierdzi w "Dagbladet".