Kolega Lewandowskiego przyłapany. To zrobił po wygranym El Clasico

Finał Pucharu Króla pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt dostarczył emocji, jakich dawno nie widziano na hiszpańskich boiskach. Po pasjonującym meczu zakończonym dogrywką to "Duma Katalonii" cieszyła się z trofeum, pokonując "Królewskich" 3:2. Jednak to nie tylko bramki i walka na boisku, ale również zachowanie piłkarzy po ostatnim gwizdku stało się głównym tematem rozmów w Hiszpanii. Do sieci trafiło nagranie, na którym uwieczniono Gaviego. Młody pomocnik Barcelony wykonał w stronę rywala gest, który wywołał poruszenie w całym kraju.