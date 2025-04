Motor Lublin nie dał szans Sparcie Wrocław. Paskudny wypadek, owacje dla Woffindena

Działo się. O wygranej zadecydował ostatni bieg, w którym zwycięstwo potwierdzili zawodnicy Orlen Oil Motoru. Pomimo, że przewaga nie była zbyt duża, to goście kontrolowali mecz przez cały szans. To pokazuje spokój, determinację i siłę mistrza.

Motor Lublin pokazał, dlaczego są mistrzami Polski

Zasada jest prosta - bij mistrza. Tyle, że w tym przypadku jest to bardzo ciężkie. Orlen Oil Motor Lublin to kompletna drużyna, która nie ma w swoim zespole słabych punktów. Nawet jak gorzej jedzie któryś senior, to za chwilę nadrabia następny. Atak do sygnału dał Wiktor Przyjemski, który w pierwszych czterech wyścigach zdobył 8 punktów, pokonując m.in Artioma Łagutę w pierwszym biegu.