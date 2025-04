Kapitalne otwarcie Polaków na MŚ. Krok w kierunku awansu

Polscy hokeiści mistrzostwa świata zaczęli od trudnego zadania. Jeszcze kilka lat temu ogralibyśmy Rumunów nawet rezerwowym składem, ale do pewnego czasu nasi rywale mocniej inwestują w hokej. Co prawda nie szkolą na pęczki świetnych hokeistów, ale postawili na naturalizację. W efekcie w kadrze przeciwko Polsce było tylko trzech rodowitych Rumunów .

Taka taktyka przynosi efekty, bo już w zeszłym roku Rumunii bardzo dobrze spisali się mistrzostwach świata, a teraz otwarcie mówią, że celują w awans do Elity, a mają im w tym pomóc oczywiście własne ściany.

To sprawiało, że Polacy wcale nie mogli czuć się faworytami inauguracyjnego spotkania, szczególnie że w rankingu światowym są tylko dwie pozycje wyżej od Rumunów. I gospodarze już od pierwszej minuty próbowali udowodnić, że u siebie to oni będą dyktowali warunki. Atakowali na całym lodzie, próbowali nękać Johna Murray'a, ale Polacy postawili na bardziej wyrachowany hokej. Przyniosło to efekt w 7. minucie, gdy Olaf Bizacki przejął krążek i Alan Łyszczarczyk pognał na bramkę rywali. Napastnik GKS-u Tychy położył obrońcę i zdobył gola strzałem po długim słupku.