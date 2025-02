Niedawno trafił na stół operacyjny, a teraz taki sukces Polaka. Udany debiut

Maciej Gładysz to jeden z niewielu polskich kierowców wyścigowych, którzy walczą o debiut w Formule 1. Po fantastycznych występach w Hiszpańskiej Formule 4 Polak otrzymał propozycję awansu do Eurocup-3 . Zanim jednak rozpocznie on rywalizację w tej serii, postanowił on jeszcze wziąć udział w Spanish Winter Championship.

Kilka tygodni temu udział Gładysza w Spanish Winter Championship stanął pod znakiem zapytania. W grudniu podczas testów złamał on bowiem obie ręce i musiał przejść aż dwie operację, a eksperci zastanawiali się, czy po takiej kontuzji Polak wróci jeszcze w tym roku do rywalizacji. Nastolatek pokazał jednak waleczność i po kilku tygodniach rekonwalescencji wrócił na tor.

Udany debiut Macieja Gładysza w bolidzie Formuły 3. Polak wygrywa wyścig w Jerez

"To dla mnie wymarzony debiut w nowej kategorii, choć jeszcze niedawno mój start w Jerez stał pod dużym znakiem zapytania. Przesiadka z bolidu Formuły 4 do 270-konnego auta Formuły 3 to duże wyzwanie, które dodatkowo utrudniła mi zimowa kontuzja. (...) W sobotę byłem zadowolony z podium, ale czułem niedosyt. Brak testów i możliwości przeprowadzania próbnych startów kosztował mnie sporo na pierwszych metrach wszystkich trzech wyścigów, ale w ostatnim byłem w stanie wrócić na prowadzenie i sięgnąć po wymarzone zwycięstwo. To był udany debiut i świetne przygotowanie do rozpoczynającego się w maju sezonu serii Eurocup 3" - przekazał po wyścigu Gładysz, cytowany przez portal WP Sportowe Fakty.