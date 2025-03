Nieprawdopodobny wyczyn, Polak pobił rekord Guinnessa. Pierwsza taka sytuacja w historii

5 marca Marczyk wyruszył w trasę z Polski do Paryża, jednak nie w celach turystycznych. Zapowiedział, że postara się pobić rekord Guinnessa w pokonaniu największego dystansu samochodem produkcyjnym na jednym zbiorniku paliwa. A jak zapowiedział, tak zrobił. 29-latek do wyzwania, które wydawało się niemożliwe, podszedł bardzo analitycznie. Zaplanował trasę, dostosował do niej prędkość i wyruszył po rekord.

Niebywały wyczyn Mikołaja Marczyka. Rajdowiec pobił rekord Guinnessa

Poprzedni wynosił dokładnie 2545,80 km. Niebywałe umiejętności Polaka, w połączeniu z chłodną analizą pozwoliły mu nie tylko dojechać do stolicy Francji na jednym baku, ale do tego wrócić na nim do Polski. Pobicie rekordu w tej sytuacji było jedynie formalnością. Jego rozmiary robią jednak wrażenie. Marczyk pokonał na jednym baku dokładnie 2873 kilometry, tak więc wpis do księgi Guinnessa jest już kwestią czasu.