Piotr Świerczewski dla Interii: Marcin Najman tylko szczeka. Wideo WIDEO |

- Marcin Najman powyzywał kogo się dało, Mariusza Pudzianowskiego, Przemysława Saletę, Tomasza Adamka, i tylko się na tym promuje. Właśnie na tym, że wyzywa ludzi. Mnie też wyzywa, że mogę walczyć w kisielu, że powali mnie jednym plaskaczem, ale to jest wszystko tylko takie szczekanie Marcina Najmana. On przede wszystkim obraża zawodników, a sam siebie do nich porównuje, to tak jak gdybym chciał porównać zawodnika A klasy z Robertem Lewandowskim - mówi w rozmowie z Interią Piotr Świerczewski.