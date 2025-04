Cztery minuty i kompletna cisza. Kiwior tylko patrzył, tak zaczęła się walka o finał Ligi Mistrzów

Lepszego początku konfrontacji z Arsenalem fani Paris-Saint Germain po prostu nie mogli sobie wyobrazić . Już w czwartej minucie na największych bohaterów wyjazdu do Londynu wyrósł duet Osumane Dembele -Chwicza Kwaracchelia. Pierwszy zainicjował kontrę, drugi następnie popisał się asystą i tylko patrzał jak piłka wpada do bramki. Francuz uderzył bez przyjęcia. Futbolówka zanim zatrzepotała w siatce odbiła się jeszcze od słupka.

Wypełniony do ostatniego miejsca Emirates Stadium pogrążył się w totalnej ciszy. David Raya nie miał nic do powiedzenia. Bezradnie w kierunku strzelającego Francuza spoglądał także Jakub Kiwior. Polak tym razem nie zdołał zapobiec utraty gola przez co Arsenal szybko musiał zmienić nastawienie i skoncentrować się na konstruowaniu ataków. Niestety dla nich, wynik 0:1 utrzymał się do przerwy. Na nic zdały się cztery strzały na bramkę. Zresztą tyle samo prób wykonali przyjezdni.