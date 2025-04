Najpierw głośny wpis Pudzianowskiego, a teraz takie słowa szefa KSW. "Jestem z nim po rozmowie"

Gala XTB KSW 105, która w minioną sobotę odbyła się w gliwickiej PreZero Arenie od dawna zapowiadała się na emocjonujące wydarzenie. Przede wszystkim kilka walk przyciągało uwagę kibiców, którzy z zaciekawieniem czekali przede wszystkim na starcie Mariusza Pudzianowskiego z Eddie Hallem . W klatce zmierzyli się dwaj najsilniejsi mężczyźni na świecie i faworytem był reprezentant Polski, który ma zdecydowanie większe doświadczenie w MMA. Reklama

Sam "Pudzian" w wywiadach przed galą przyznawał, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza i zdaje sobie sprawę, że Hall może "załatwić" go jednym ciosem. Słowa zawodnika z Białej Rawskiej stały się nieco prorocze. Brytyjczyk od początku walki ruszył na rywala i był skuteczny w swoich działaniach. Po prawym sierpowym Pudzianowski się zachwiał, poszedł po nogi przeciwnika, ale próba obalenia była nieskuteczna i sam wylądował na deskach.

Szef KSW po rozmowie z Pudzianowskim. Ujawnił, co od niego usłyszał

Hall to wykorzystał i zaczął okładać rywala młotkami z góry. Niektóre ciosy lądowały na potylicy Pudzianowskiego, ale sędzia tego nie zauważył. W pewnym momencie Polak zaczął odklepywać po ciosach Halla, co w MMA zdarza się rzadko. Szybka porażka była wyraźnie nie w smak włodarzom KSW, co widać m.in. po słowach Wojsława Rysiewskiego, dyrektora sportowego organizacji. "Czy widziałeś, żeby na przykład Mamed kiedyś klepał ciosy albo Michał Materla? Lub Adrian Bartosiński? Prawdziwi fighterzy nie klepią ciosów, taka jest prawda" - wypalił w rozmowie z kanałem MMA-Bądź na bieżąco. Reklama

We wtorek pojawił się natomiast ostry wpis Pudzianowskiego . "Może za podpisanie lukratywnego kontraktu mam sobie dać łeb rozbić????? To się chyba Wam w dupkach poprzewracało!!! Ja wiem gdzie są moje granice, a jak szukacie mięsa armatniego, głupiego to nie ten adres. Ja mam swoje granice. Wejdź choć raz do klatki i wtedy zabierz zdanie, bo teoria a praktyka to dwa różne pojęcia" - napisał Pudzianowski dodając, że zdrowie jest dla niego najważniejsze.

Przez chwilę mówiło się również o tym, że team "Pudziana" może złożyć protest ze względu na ciosy w tył głowy. W rozmowie z Arturem Mazurem w programie "Klatka po Klatce", która nagrana była przed wpisem Pudzianowskiego, głos w sprawie rzekomo nielegalnych ciosów zabrał Martin Lewandowski, szef KSW. "Mariusz nie spodziewał się, że tak szybko dosięgnie go zemsta Halla. Mariusz zaatakował, jakiś pomysł miał. Jestem po rozmowie z nim i menedżerką. Nie tłumaczą porażki. Chcieli się dowiedzieć, czy Hall nie popełnił żadnego faulu. Nie widzę żadnego błędu ze strony sędziego" - powiedział Lewandowski. Reklama

Szef KSW został również zapytany, czy myślał, co dalej z Pudzianowskim w federacji. "Nie, to jest jego decyzja. 30 kwietnia kończą się jakiekolwiek roszczenia federacji wobec Mariusza i kończą się zobowiązania Mariusza wobec federacji. Jest wolnym strzelcem. Może robić cokolwiek. Miałem poważne plany na kilka lat. Team Mariusza wybrał inną drogę, ale drzwi do federacji są wciąż otwarte" - zdradził włodarz federacji.



Reklama Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić / Piotr Witwicki / INTERIA.PL

Mariusz Pudzianowski / Polsat Sport