Atak marzeń z Lewandowskim, to byłby hit. Wielkie poświęcenie gwiazdora

FC Barcelona wciąż walczy o to, by w ciągu zaledwie kilku miesięcy włożyć do klubowej gabloty aż cztery trofea - i jest w tym przypadku w połowie drogi. Zarząd drużyny jednak niezmiennie myśli już też nad nieco odleglejszą perspektywą i planuje letnie wzmocnienia, a tu... może pojawić się prawdziwa okazja. Jest bowiem gracz, który ma być wręcz zdeterminowany, by dołączyć do "Barcy" - i choć jego kariera znalazła się ostatnio na zakręcie, to wciąż mowa tu o "dużym" nazwisku.