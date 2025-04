6:2, 3:1 dla Sabalenki. I nastał koniec serii, po 13. szansie dla Amerykanki

Zeszłoroczne spotkanie Aryny Sabalenki z Peyton Stearns w Indian Wells było jednym z pierwszych thrillerów dla ówczesnej wiceliderki rankingu WTA. Sabalenka broniła czterech piłek meczowych, a jak już je obroniła, to zaraz sama straciła podanie. I znów musiała przełamać rywalkę, by doprowadzić do tie-breaka. W nim zaś miała problemy ze skończeniem spotkania, mimo wysokiego prowadzenia.