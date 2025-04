Agnieszka Radwańska po pobycie w słonecznym Miami wróciła do Polski na święta, które spędziła oczywiście w rodzinnym gronie. Po tych paru spokojniejszych chwilach przyszedł czas na powrót do codziennych zajęć i licznych spotkań. Na szczęście majówka zbliża się wielkimi krokami, choć na razie nie wiadomo, jakie "Isia" ma związane z nią plany. Za to tuż przed zdążyła nieźle zaskoczyć swoich fanów. Wszystko przez zdjęcie, które wstawiła do sieci. Tego to chyba nikt się nie spodziewał.