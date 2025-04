Kompromitacja mistrzów świata, to koniec. Pogrążyli polski klub

Pres Grupa Deweloperska Toruń zdemolowała Innpro ROW Rybnik, a to wszystko przez kompromitację byłch mistrzów świata, Nickiego Pedersena i Chrisa Holdera. Mistrzowie świata zaliczyli żenujące występy i nie zmienia tego nawet trójka zdobyta przez Pedersena pod koniec meczu. Australijczyk z kolei nie potrafił zabrać się ze startu, a na dystansie brakowało mu odwagi do jazdy i prędkości w motocyklu. Jeśli gwiazdy ROW-u się nie poprawią, to będzie koniec marzeń zespołu Krzysztofa Mrozka o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Torunianie odnieśli w Rybniku pewne zwycięstwo, a kibiców gości cieszyć może powracający do topowej formy Emil Sajfutdinow. Z nietęgą miną stadion w Rybniku opuszczał Lukas Podolski, który był widoczny w parku maszyn po stronie zawodników gospodarzy.