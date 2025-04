Padł kolejny rekord w PlusLidze. Klub Leona ogłosił, ledwie 26 sekund

Co prawda jeszcze trwa rywalizacja o mistrzostwo Polski, ale już teraz można śmiało określić Bogdankę LUK jako największą niespodziankę rozgrywek. Na wschodzie kraju zgadza się po prostu wszystko. Począwszy od poziomu sportowego, a kończąc na wiernych kibicach wypełniających trybuny do ostatniego miejsca. Bilety na domowe potyczki Wilfredo Leona i spółki rozchodzą się niczym świeże bułeczki. I nie inaczej było po awansie zespołu do finału PlusLigi. Reklama

Oficjalna sprzedaż wejściówek na majowy mecz w Lublinie rozpoczęła się we wtorkowy wieczór. Nie potrwała ona nawet minuty, czym klub pochwalił się w mediach społecznościowych. To już zresztą nie pierwsza taka sytuacja w kończącej się powoli kampanii. "Czy to najszybszy SOLD OUT w historii? W naszej na pewno. Wszystkie bilety na finał o Mistrzostwo Polski zostały wykupione w 26 sekund" - poinformował oficjalny profil drużyny w serwisie X.

Nie ma już biletów na finał PlusLigi w Lublinie. Kibice potrzebowali tylko 26 sekund

Wieści błyskawicznie dotarły do PlusLigi. Komentarz? Króciutki. "Coooo" - napisano, dodając emotikony eksplodującej, zszokowanej głowy. "A trzeba było zorganizować mecz na Narodowym" - podrzucił od razu pomysł administrator konta "SiatkarskieLigi". "Aż żal, że "tylko" 4300 miejsc na Globusie, bo przecież ten finał zobaczyłoby pewnie z 10000 widzów..." - dodał siatkarski ekspert, Jakub Balcerzak.

Wiara w Lublinie w sukces jest przeogromna nie tylko wśród kibiców. Głodni historycznego złota są także sami zawodnicy. "Piszemy historię tego klubu i jeszcze jej nie skończyliśmy. Będziemy dalej walczyć o pierwsze miejsce. Rok temu udzieliłem wywiadu, że zmienię klub po to, by tworzyć historię" - mówił Wilfredo Leon w Jastrzębiu-Zdroju przed kamerami Polsatu Sport, tuż po przyklepaniu awansu do finału.

Rywalizacja o tytuł rozpocznie się w Sosnowcu 30 kwietnia o godzinie 18:00. To właśnie w tym mieście "Jurajscy Rycerze" rozgrywają domowe spotkania w fazie play-off.

