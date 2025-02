KSW pilnie ogłasza ws. Szpilki. Padła data, jest też nazwisko rywala

Doświadczony fighter nie miał łatwego przejścia z boksu do mieszanych sztuk walki . Choć wygrał trzy pierwsze pojedynki pod egidą KSW, to w czwartej walce brutalnie jego umiejętności zweryfikował Arkadiusz Wrzosek. Starcie w Ergo Arenie potrwało zaledwie kilkanaście sekund. A tuż po nim Artur Szpilka najadł się ogromnego strachu za sprawą poważnych problemów zdrowotnych. Nie obyło się bez wizyty w szpitalu. Na szczęście w placówce medycznej sportowiec trafił na dobrą opiekę, choć w pewnym momencie sytuacja wymykała się spod kontroli.

"Nie spałem, budziłem się o 3 w nocy, organizm był narażony na spadek odporności. Tak tłumaczył mi to doktor. Miałem też nadwyrężoną nogę przy stawie skokowym" - pisał zawodnik na Instagramie. "Dobrze, że trafiliśmy tam na Szaserów do szpitala, bo lekarze nie chcieli go (Artura Szpilki - przyp.red.) martwić, ale wczoraj już mu powiedzieli, że dobrze, że wyszedł ten gronkowiec, bo brakowało jeszcze trochę, byłaby sepsa i może amputacja nogi. Wyobrażacie to sobie? Z takiego zapalenia?" - dodała następnie jego partnerka, gdy wszystko co najgorsze było już za fighterem.