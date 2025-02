Gwiazda KSW ujawnia dramatyczne informacje. Lekarze nie dawali mu szans

Legenda KSW w szoku. Michałowi Materli groziła amputacja nogi

Po starciu z Piotrem Kuberskim w marcu 2024 roku Materla, który był czołowym pretendentem, do tytułu tymczasowego mistrza wagi średniej trafił do szpitala. Okazuje się, że w placówce medycznej spędził aż pięć tygodni. Jak sam przyznaje, sytuacja była krytyczna. - Ta kontuzja była dla mnie jak kubeł zimnej wody. Przez pięć tygodni byłem w szpitalu, a lekarze ostrzegali, że mogłoby mnie już nie być. Później doszło do poważnego ryzyka amputacji nogi, gdyby infekcja rozniosła się na kość - wyznał Materla.

Traumatyczne przeżycia zmieniły spojrzenie Michała Materli na sport. Zawodnik opowiedział, co w związku z zaistniałą sytuacją powodowało u niego największy stres. - To wszystko zmieniło moje podejście do kontuzji i treningów. Sam fakt, że uwielbiam trenować, a mogłem już nigdy nie wrócić na swój poziom, był dla mnie ogromnym stresem - podkreślał. Dr Sebastian Kwiatkowski, który towarzyszył Materli w walce o zdrowie, przyznał, że rokowania były fatalne. - Byliśmy niemal pewni, że masz sepsę i że może się to skończyć tragicznie. Gdybym wtedy miał ocenić twoje szanse na powrót do sportu, powiedziałbym, że są bliskie zeru. A dziś widzę, jak biegasz, trenujesz i wracasz do formy - powiedział lekarz.