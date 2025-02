Laura Grzyb podpisała kontrakt z KSW. Eks-pięściarka ujawnia i komentuje

W minionym roku, na przestrzeni dwunastu miesięcy, ambitna sportsmenka stoczyła tylko jeden pojedynek. Pod koniec października w Zakopanem jej rywalką była Sarai Umpierrez, a Grzyb odniosła bardzo pewne zwycięstwo na punkty . W stolicy polskich Tatr w puli walki znalazł się wakujący pas IBO w kategorii super koguciej , co wydawało się już bardzo mocno skracać drogę do wymarzonego starcia.

Tymczasem frustracja narastała, a świadectwem tego był udzielony przez pięściarkę wywiad naszemu portalowi . Miesiąc temu widać było, jaki plan wydaje się być bliski wdrożenia. - Nie mam kontraktu z federacją KSW, więc nie ma jeszcze żadnych informacji odnośnie tego, gdzie i kiedy wystąpię. Są jakieś przymiarki i mam nadzieję, że najpóźniej początkiem wiosny już będę w klatce . (...)Powiem szczerze, że różne propozycje są kierowane do mojego menedżera, bo wiadomo, że to może być ciekawy debiut w MMA. My te rozmowy podejmujemy, dlatego kontrakt nie został jeszcze podpisany. Natomiast potwierdzam, że pertraktujemy też z federacją KSW - tak mówiła nam niemal równo rok temu.

- Podjęłam decyzję o przejściu do MMA i podpisałam kontrakt z federacją KSW, tak że szykuję się do debiutu. Ponieważ darzymy się dużym zaufaniem, podpisałam kontrakt długoterminowy. Ale też na takiej zasadzie, przy pełnym wsparciu od włodarzy, Martina Lewandowskiego i całej federacji, że w przypadku walki o mistrzostwo świata w boksie, mam pełną zgodę na udział w takiej walce. Więc tego marzenia nie odkładam tak na dobre

Termin i rywalka jeszcze nie są potwierdzone

Zapytałem Laurę o hipotetyczny scenariusz, czyli: do walki na gali KSW pozostają, przykładowo, trzy tygodnie i wtedy pojawia się oferta wielkiej walki w boksie. Na zasadzie, że absolutnie trzeba ją brać, bo może bezpowrotnie przepaść. Co wtedy? - Domyślam się, że w pierwszej kolejności trzeba by było rozmawiać właśnie z włodarzami KSW. Jednak myślę, że w takiej sytuacji pierwszym i najlepszym wyborem byłoby wzięcie walki o mistrzostwo świata - na gorąco kreśli pierwszy, przychodzący jej do głowy, scenariusz.