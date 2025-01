Nokaut na Szpilce, a teraz sensacyjne wieści. Polski mistrz wyzwany, w tle tytuł

Kariera Arkadiusza Wrzoska w MMA nabiera rozpędu. Po brutalnym nokaucie na Arturze Szpilce i zwycięstwie przez techniczny KO nad Matheusem Scheffelem 32-latek wyczekuje na kolejną okazję na powrót do oktagonu. Były kickboxer wskazał, kiedy stoczy kolejną walkę. W międzyczasie został wyzwany na pojedynek i to przez nie byle kogo. Do rywalizacji z Polakiem chce stanąć niedawny pretendent do pasa mistrzowskiego.