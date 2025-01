Ostatni raz Conor McGregor w oktagonie pojawił się w 2021 roku. Na gali UFC 264 w Las Vegas przegrał z Dustinem Poirierem już w 1. rundzie, a później przez długi czas zmagał się z różnymi problemami, w tym poważną kontuzją. Mimo to Irlandczyk od dłuższego czasu szykuje grunt pod powrót do UFC, który pozostaje jego celem.

Jeszcze przed starciem Jake'a Paula z Mikiem Tysonem mówiło się o tym, że rękawice z Amerykaninem może skrzyżować Conor McGregor. Walka miałaby odbyć się na zasadach boksu, ale mieć jedynie charakter pokazowy. Ponadto miało być częścią kampanii turystycznej "Odwiedź Indie". Wszystko wskazuje na to, że jednak do niego nie dojdzie.

Nici z walki Paul vs McGregor. Irlandczyk miał zarobić 250 milionów dolarów

Gwiazdy miały stoczyć pojedynek w Mumbaju, a gaża McGregora miała wynieść nawet 250 milionów dolarów . Tym samym gigantyczne pieniądze przejdą mu koło nosa. 36-latek w wywiadzie dla kanału "The Schmo", ujawnił, dlaczego do walki nie dojdzie.

Tak bywa. UFC po prostu nie było tym zainteresowane. Dostałem ofertę i wszystko było na stole. W Indiach otwiera się nowy rynek, który przeżywa rozkwit. Z biznesowego punktu widzenia ta walka byłaby racjonalnym posunięciem. Wszystko by się dobrze ułożyło w oczekiwaniu na mój powrót do UFC. Organizacja nie była jednak zainteresowana

Nowe ustalenia ws. walki McGregora i Paula. Dana White "interweniował"

Nieco inne światło na sprawę rzucili dziennikarze "Daily Mail". Zgodnie z ich wiedzą za decyzją osobiście stał Dana White, który ma wyjątkowo oschły stosunek do Jake'a Paula . Właśnie z uwagi na niechęć do YouTubera zablokował walkę.

"Po prostu White nienawidzi brata Logana, Jake’a Paula. Między nimi trwa niekończąca się wojna. Jake ciągle krytykuje White’a za niskie gaże dla zawodników, a ten nie znosi Jake’a, ponieważ uważa, że zamienia boks w cyrk. Denerwuje go popularność Jake’a. Rozwścieczyła go walka Jake’a z Mikiem Tysonem. Wszystko, co wiąże się z nim i boksem, doprowadza go do furii" - ujawnili, cytując anonimowe źródło związane z negocjami.