Michał Materla powrócił w wielkim stylu i wygrał w walce z kontrowersyjnym Austriakiem - Khalidem "Willim" Ottem. Starcie zawodników trwało zaledwie 64 sekundy i polski zawodnik odniósł zwycięstwo przez poddanie. Dzięki zwycięstwu Materla został mistrzem wagi średniej federacji EFM.

Wczorajsza gala European Fight Masters 3 odbyła się w Dortmundzie. Stawką walki pomiędzy Michałem Materlą a Khalidem "Willim" Ottem był pas wagi średniej organizacji EFM.



Polski zawodnik powrócił do MMA po rocznej przerwie. W ostatniej walce Materla nie zdołał odzyskać pasa KSW i przegrał w starciu ze Scottem Askhamem. Popularny "cipao" przed wczorajszą walką był wskazywany jako zdecydowany faworyt.



"Willi" Ott w kwietniu zdecydował się przejść na Islam. Jak przyznał do przemyśleń skłoniła go pandemia koronawirusa. Austriak zdecydował się również zmienić imię z Willhem na Khalid.





Zgodnie z przewidywaniami Materla od razu ruszył do ataku i udało mu się przy siatce zaatakować swojego rywala. Ott odpowiedział błyskawicznie i powalił swojego rywala, jednak nie zdołał otrzymać pozycji.