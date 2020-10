Przed nami długo wyczekiwany powrót Marcina Różalskiego. Już w najbliższy piątek "Różal" wystąpi na gali Genesis, na której stoczy pojedynek na gołe pięści. Jego rywalem będzie były mistrz UFC w kategorii ciężkiej Josh Barnett. Zobacz kartę walk gali Genesis.

Starcie Różalski-Barnett będzie walką wieczoru piątkowej gali. Obaj zawodnicy są bardzo doświadczeni w sportach walki. "Płocki barbarzyńca" najbardziej znany jest z występów w formułach K-1 i MMA. Największą popularność zdobył walcząc dla federacji KSW. W 2017 roku Różalski został nawet mistrzem KSW w kategorii ciężkiej. Od tamtej pory jednak ani razu nie zawalczył w mieszanych sztukach walki.

Z kolei Barnett to utytułowany zawodnik MMA, który walczył dla takich organizacji jak Pride, Strikeforce i UFC. Największym osiągnięciem w karierze Amerykanina jest zdobycia pasa mistrzowskiego UFC kategorii ciężkiej w 2003 roku. W zawodowym MMA Barnett wygrał 35 walk (z czego 29 przed czasem) i przegrał osiem.

Kto jeszcze zawalczy? Ponadto na gali zobaczymy pojedynek dwóch utytułowanych kick-boxerów - Bartosza Batry i Michała Królika. Znany z nokautującego ciosu Gracjan Szadziński stanie do walki z Czechem Janem Siroky'm. "Psychopata" z Czarnogóry Vaso Bakocević zmierzy się z mistrzem Krwawego Sportu Dariuszem Rutkiewiczem. Na gali wystapią również m.in. Aleksandra Rola, Rafał Kijańczuk i Damian Szmigielski.

Karta walk Genesis:

Walka wieczoru:

120,2 kg: Marcin Różalski vs Josh Barnett

65 kg: Bartosz Batra vs Michał Królik

120,2 kg: Rafał Kijańczuk vs Marcin Wasilewski

73 kg: Gracjan Szadziński vs Jan Široký

80 kg: Vaso Bakočević vs Dariusz Rutkiewicz

57 kg: Aleksandra Rola vs Monika Porażyńska

72 kg: Damian Szmigielski vs Denis Makowski

Galę Genesis można oglądać wyłącznie w systemie PPV w Cyfrowym Polsacie, na Ipla.tv oraz KSWTV.com. Niewielka pula biletów dostępna jest na eBilet.pl.

