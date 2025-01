Jak twierdzi sam Bątkowski, Magdalena Loskot miała jak najlepsze powody, by oddalić się od Boxdela . W ostatnim czasie głośno było o jego działaniach wobec nieletnich dziewcząt, które ostatecznie nie spotkały się z większymi konsekwencjami. Choć początkowo Baron był wykluczony z działań federacji, to po jakimś czasie został przywrócony.

Filip Bątkowski i Magdalena Loskot muszą się tłumaczyć

" Po co przeżywać traumę sama, skoro mogę się nią z Wami podzielić. To mój mąż na wyjeździe sportowym " - napisała małżonka Bątkowskiego pod jego zdjęciami. Zamieściła co najmniej kilka, na których widać, jak romans rozkwita. Małżonka menadżera gwiazd dopiero się o tym dowiedziała.

Bątkowski zareagował. Skrytykował Boxdela

"Wczorajsze wydarzenia, które zyskały rozgłos w mediach, dotyczą wyłącznie mnie i mojej żony. To ona podjęła decyzję, by nadać naszemu życiu prywatnemu publiczny charakter. Myślę, że z czasem uzna, że było to niepotrzebne" - twierdził Bątkowski. Napisał to również w mediach społecznościowych. Sprawę skomentował też Boxdel, który skrytykował Bątkowskiego.