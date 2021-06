FEN 35. Znamy wyniki ważenia

70,3, MMA: Adrian Zieliński (71,3) vs Alexandr Gorshechnik (70,7)

93,0, MMA: Adam Kowalski (93,4) vs Marcin Filipczak (92,6)

70,3, MMA: Kamil Łebkowski (70,7) vs Patryk Duński*

83,9, MMA: Krystian Bielski (84,1) vs Juan Caballero (83,7)

77,1, MMA: Kamil Kraska (77,5) vs Jose Barrios (77,2)

+95, K-1: Artur Bizewski (112,1) vs Łukasz Szmajda (109,1)

120,2, MMA: Paweł Biernat (115,2) vs Damian Bujkowski (111,1)

100,0, MMA: Kacper Miklasz* vs Bartosz Szewczyk (99,3)

61,2, MMA: Mariusz Joniak (61,5) vs Krzysztof Gajek (61,4)

70,3, MMA: Damian Rzepecki (70,7) vs Eryk Śmiatek (70,8)

Reklama

Tolerancja wagowa wynosi 500 gramów. W walce w limicie umownym nie ma tolerancji wagowej.

*zawodnik zostanie zważony podczas oficjalnej ceremonii ważenia

Ceremonia ważenia - 25.06.2021

Gdzie: Restauracja LALO, ul. Adamia Mickiewicza 17C

O której: 18

Transmisja: Polsat Sport News, Youtube FEN