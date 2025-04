Gruchnęło przełomowe ogłoszenie ws. ter Stegena przed finałem. Szczęsny już wie

Już w sobotę FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Spotkanie to będzie miało specjalne znaczenie dla Marca-Andre ter Stegena, który znalazł się w kadrze meczowej na tą rywalizację . Jest to powrót Niemca po zerwaniu więzadła rzepki, którego doznał 22 września ubiegłego roku. Kontuzja ta była na tyle poważna, że klub ze stolicy Katalonii zdecydował się znaleźć nowego bramkarza. Tym okazał się być Wojciech Szczęsny , który specjalnie wrócił ze sportowej emerytury .

Mimo to nie był on pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Początkowo miejsce pierwszego bramkarza zajął Inaki Pena. Polak cierpliwie czekał jednak na swoją szasnę. Ten nastąpił 4 stycznia 2025 roku w meczu 1/16 Pucharu Króla przeciwko UD Barbastro .

Od tamtego czasu to on jest podstawowym golkiperem "Dumy Katalonii". Powrót do składu ter Stegena może zwiastować kolejną zmianę w hierarchii bramkarskiej klubu. Takie wieści zdecydowanie nie są korzystne dla Szczęsnego.