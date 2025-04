Cześć wszystkim. Z przykrością chciałabym Was poinformować, że niestety nie będę w stanie rywalizować w Mutua Madrid Open. Starałam się zrobić wszystko, co mogłam aż do ostatnich chwil, bo wiecie, jak bardzo byłam podekscytowana możliwością gry przed własną publicznością. Niestety mam do czynienia ze skomplikowaną kontuzją. Mam nadzieję, że niedługo będę gotowa do gry w 100 procentach

~ przekazała tenisistka