Do gali XTB KSW 105 pozostała już tylko doba, a zawodnicy w piątkowy poranek musieli wypełnić swoje wcześniej ustalone limity wagowe. Wyjątkiem jest walka Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall, gdzie nie ustalano limitu, obaj mogli wnieść na wagę, ile tylko chcą. "Pudzian" zakręcił się w okolicach kategorii ciężkiej, ale jego rywal wniósł prawie o 30 kg więcej. Z kolei Artur Szpilka może pochwalić się podobną wagą do swojego rywala Errola Zimmermana. Tutaj różnica to zaledwie 0,8 kg. Gala XTB KSW 105 odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia w PreZero Arena Gliwice.