Poważna zmiana u Szpilki. Zaczęto mówić o tym głośno, są konsekwencje

Kilka poważnych egzaminów w świecie MMA już za Arturem Szpilką. Pięściarz mierzył się bowiem i z Mariuszem Pudzianowskim i Arkadiuszem Wrzoskiem. Z pierwszym z nich wygrał, z drugim przegrał. Jak sam później przyznawał, porażka z Wrzoskiem była spowodowana niepotrzebną akcją na samym początku rywalizacji, która pierwotnie nie była w planach. Po tym starciu Szpilka miał długą przerwę w występach w KSW i wraca na sobotnią galę w Gliwicach.

Ponownie stoi przed nim niełatwe zadanie. Tym razem Szpilka zmierzy się z legendą kick-boxingu, Errolem Zimmermanem. Holender ma za sobą bardzo długą i bogatą karierę w sportach walki i niejednokrotnie udowadniał, że zna się na swoim fachu. To właśnie on jest faworytem starcia ze Szpilką i odgraża się, że pokona swojego rywala szybciej, aniżeli zrobił to Wrzosek. Czyli musiałby pokonać "Szpilę" w mniej niż 14 sekund.

Chalidow ocenia Szpilkę. Wymowny komentarz legendy

Sam reprezentant Polski nie przejmuje się takimi zapowiedziami rywala i zamierza realizować swój plan. O predykcje na tę walkę i przygotowania Szpilki zapytany został Mamed Chalidow. Legendarny zawodnik może z bliska przyglądać się treningom młodszego kolegi po fachu. W programie "Klatka po klatce" zdradził, jakie błędy popełniał Szpilka. "My z całego serca życzymy mu jak najlepiej. Nie jesteśmy pięściarzami, a zawodnikami MMA i widzimy, jakie błędy są popełniane. I one nie wynikają z tego, że on umie i nie robi, ale on po prostu nie umie tego robić" - przyznał Chalidow.

"A żeby umieć, trzeba powtarzać, trenować, wracać do tego setki razy. Żeby to stało się odruchem. Ciężko jest człowiekowi, który całe życie boksuje i potem odrębnie robi stójkę i coś tam... To się mija z celem" - uważa były mistrz KSW. Jednocześnie przyznał, że Szpilka zmienił treningi i teraz całościowo skupia się na MMA i sam jest zaintrygowany tym, jaki efekt przyniesie to w sobotniej walce z Zimmermanem.

Chalidow zaznaczył, że progres jest zauważalny. "Jest lepiej, jest o wiele lepiej. Co prawda nie widziałem wszystkich treningów, podsyłał mi jakieś nagranie. Dobrze to wygląda" - wyjawił. Chalidow został dopytany, jaki powinien być plan Szpilki na rywalizację z Zimmermanem. "Artur powinien skupić się na swoim boksie. On jest dużo lepszy niż u jego rywala. Jeśli on wejdzie takim boksem, to przeciwnik będzie miał problem" - ocenił legendarny zawodnik.



Reklama Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić / Piotr Witwicki / INTERIA.PL

Artur Szpilka / KSW / materiały prasowe