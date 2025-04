Na to czekali wszyscy fani sportów walki. Artur Szpilka po blisko rocznej przerwie powróci do oktagonu. Ostatnią walkę stoczył w maju 2024 roku, kiedy to podczas gali XTB KSW 94 zrobił spektakularne wejście do klatki i... sensacyjnie przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem po zaledwie 14 sekundach. Była to pierwsza porażka utytułowanego pięściarza w formule MMA. Nic więc dziwnego, że potrzebował on trochę czasu, aby oczyścić umysł i powrócić ze zdwojoną siłą. Reklama

Już w najbliższą sobotę 26 kwietnia podczas gali XTB KSW 105 w Gliwicach "Szpila" po raz piąty wejdzie do oktagonu. Tym razem jego rywalem będzie pogromca Marcina Różalskiego, Errol Zimmerman. Holender podczas gali KSW 71 wygrał z Polakiem przez TKO w drugiej rundzie, czterokrotnie go nokdaunując. Wiele wskazuje więc na to, że i w przypadku jego pojedynku z Arturem Szpilką kibice nie będą mogli narzekać na brak emocji.

Reklama Artur Szpilka miał poważną kontuzję przed walką z Pudzianem! "Nie mogłem zgiąć nogi". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Poznali się, gdy Artur Szpilka wyszedł z więzienia. Dziś świata poza sobą nie widzą

W sobotni wieczór bez wątpienia Artura Szpilkę wspierać będzie jego najwierniejsza fanka - Kamila Wybrańczyk. 38-latka w życiu sportowca z Wieliczki pojawiła się w naprawdę trudnym dla niego momencie. Poznali się bowiem na krótko po tym, jak ten wyszedł na wolność po 18-miesięcznym pobycie w więzieniu za udział w bójce przed jedną z dyskotek. Z początku "Kamiszka" nie była przekonana do Artura, jednak szybko okazało się, że są sobie pisani. "Nawet mi się wtedy nie spodobał z wyglądu. Zauroczył mnie za to swoim charakterem. Ma taki wspaniały, że tym zrobił całą robotę" - opowiadała kilkanaście lat temu Wybrańczyk w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej". Reklama

Ich relacja rozwinęła się naprawdę szybko. Po zaledwie kilku miesiącach związku zakochani zdecydowali się na kolejny ważny krok w ich życiu. Odwiedzili wówczas salon tatuaży i wytatuowali sobie swoje imiona. "W sumie to taki tatuaż jest poważniejszy od obrączki, bo nie da się go tak łatwo zdjąć. (...) Jakby coś nie wyszło, to będę musiał sobie poszukać innej dziewczyny o tym samym imieniu" - mówił żartobliwie Artur Szpilka w rozmowie z redakcją "Super Expressu" w 2011 roku.

W 2015 roku podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych "Szpila" zdecydował się na poważną deklarację. Wręczył on wtedy swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy. O udanych oświadczynach poinformował wkrótce potem za pośrednictwem mediów społecznościowych. I choć od tamtego momentu minęła już prawie dekada, Szpilka i Wybrańczyk nie spieszą się jednak z formalizacją swojego związku i to z kilku ważnych powodów. Jednym z nich jest różne podejście do wiary - pięściarz jest bowiem katolikiem, a jego partnerka nie utożsamia swojej wiary z żadnym konkretnym bóstwem. Reklama

Kim jest Kamila Wybrańczyk? Debiut w MMA i wykształcenie

Kamila Wybrańczyk kilka lat temu zdecydowała się pójść w ślady swojego ukochanego i... zdecydowała się na debiut w MMA. Pierwszą walkę stoczyła podczas gali Fame 9 w marcu 2021 roku, kiedy to pokonała Kamilę Smogulecką. Kolejne trzy walki nie zakończyły się jednak dla "Kamiszki" dobrze - na gali Fame 10 przegrała z Martą Linkiewicz, podczas Fame 12 pokonała ją Anna Andrzejewska, a na gali High League 3 musiała uznać wyższość Ewy Brodnickiej.

Choć wielu fanów kojarzy ją głównie jako "partnerkę Artura Szpilki", Kamila Wybrańczyk może pochwalić się wieloma własnymi sukcesami. Jednym z nich jest imponujące wykształcenie, jakie udało jej się zdobyć. 38-latka ukończyła bowiem pedagogikę resocjalizacyjną i jest magistrem resocjalizacji kryminologicznej.

"Jako magister resocjalizacji kryminologicznej lubię przebywać z "trudnymi ludźmi". Źli chłopcy są powściągliwi i niewiele mówią o uczuciach, a dla mnie dociekanie, co takim gagatkom gra w duszy, jest intrygujące. Ale najistotniejsze jest to, że nie lubię banalnych nudziarzy, Artur zaś zdecydowanie nie należy do takich facetów" - wyjawiła w wywiadzie dla “CKM" w 2018 roku. Reklama

Kamila Wybrańczyk / AKPA

Artur Szpilka, Kamila Wybrańczyk / Artur Zawadzki / Reporter