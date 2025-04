Sensacyjne fakty o rywalu Pudzianowskiego. Wyszło tuż przed walką, Hall sam potwierdził

Eddie Hall pochłaniał mnóstwo jedzenia. Przyznał się, ile jadł

I dla niektórych jego odpowiedź może być co najmniej sensacyjna. "Dzisiaj jem spokojnie 4500 kalorii. W czasach mojej najlepszej formy i bicia rekordów świata jadłem nawet 12000 kalorii" - wypalił reprezentant Wielkiej Brytanii. Dla zobrazowania, jaka to masa jedzenia, można pokazać to na przykładzie burgera. Takie danie ze wszystkimi dodatkami ma od 800 do 1000 kcal. Oznacza to, że Hall musiał zjeść nawet dwanaście takich burgerów, albo... sześć kilogramowych steków.