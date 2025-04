Hiszpanie nie płaczą za Lewandowskim. Oto powód. "Flick może być spokojny"

"Przeprowadzone badania w niedzielę potwierdziły, że Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze . Termin powrotu do gry będzie zależał od postępów w leczeni" - taki komunikat FC Barcelona opublikowała w niedzielę 20 kwietnia, dzień po meczu 32. kolejki La Liga przeciwko Celcie Vigo, podczas którego kapitan reprezentacji Polski zszedł z boiska z urazem.

Zgodnie z przewidywaniami hiszpańskich mediów 36-latek powinien wrócić do gry na rewanżowe spotkanie z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów , które zaplanowano na wtorek 6 maja. Drużyna Hansiego Flicka musiała radzić sobie bez podstawowego napastnika w ostatnim spotkaniu z Mallorką, które zakończyło się zwycięstwem Barcelony 1:0. W sobotę Lewandowski nie pojawi się również na boisku w starciu z Realem Madryt w finale Pucharu Króla . Jego nazwisko nie widnieje w kadrze meczowej.

Hiszpanie nie tęsknią za Robertem Lewandowskim. "Statystyka, która uspokoi wszystkich"

Okazuje się, że kiedy Robert Lewandowski nie mógł grać z powodu kontuzji, Barcelona wygrywała niemal każdy mecz. "Od momentu dołączenia do Barcelony w sezonie 2022/23 opuścił tylko 14 ze 157 meczów, jakie katalońska drużyna rozegrała od tego czasu. Historia sprzyja Barcelonie, ponieważ poza jednym przypadkiem drużyna Blaugrany zawsze wygrywała, gdy Lewandowski nie był w stanie rywalizować, czy to z powodu problemów fizycznych, czy odpoczynku" - napisano.

Miejsce Roberta Lewandowskiego na pozycji napastnika najprawdopodobniej zajmie Ferran Torres. El Clasico w finale Pucharu Króla odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godz. 22:00. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że kontuzjowani piłkarze - w tym Polak - pojadą z drużyną do Sewilli, gdzie zostanie rozegrane spotkanie. W tym sezonie 36-latek rozegrał 48 meczów, w których strzelił aż 40 goli i dołożył trzy asysty.