Żona Grosickiego kilka lat temu otworzyła własny biznes. Tym się zajmuje

Dominika Grosicka jest profesjonalną makijażystką. W spełnieniu marzenia pomógł jej mąż

"Zawsze to mnie pasjonowało. Zawsze mamie podbierałam kosmetyki. Wiedziałam, że to będzie to, co będę chciała robić. Niestety, przez lata nie mogłam stworzyć swojego miejsca, ale wiedziałam, że to się w końcu kiedyś wydarzy. (...) Wiedziałam, że przyjdzie w końcu ten moment, w którym też mąż mnie super wsparł. Pomógł mi stworzyć to miejsce i bardzo mnie wspiera w tej mojej drodze. Mogę się teraz spełniać, dalej kibicując Kamilowi oczywiście, ponieważ on jeszcze się nie wybiera na emeryturę" - oznajmiła.