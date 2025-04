Setbol i zwrot akcji w meczu Huberta Hurkacza. W Madrycie doszło do rewanżu za finał ATP

Organizatorzy turnieju w Madrycie zafundowali nam polski poranek. Równocześnie swoje spotkania rozpoczęli Magda Linette i Hubert Hurkacz. Dla wrocławianina był to pierwszy pojedynek od dłuższego czasu. Jego przeciwnikiem w batalii o awans do trzeciej rundy imprezy rangi ATP Masters 1000 był Francuz - Benjamin Bonzi. W drugiej partii nasz reprezentant miał setbola przy stanie 5:4, ale od tego momentu doszło do zwrotu akcji. Ostatecznie rywal wziął rewanż za finałową porażkę w Marsylii sprzed dwóch lat i pokonał 28-latka 6:4, 7:5.