Zapewne wielu kibiców odetchnęło z ulgą, bo KSW 105 zapowiada się naprawdę ciekawie. Dużą uwagę przyciąga pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem . Jednak inne starcia są niemniej interesujące. Zwłaszcza starcie Artura Szpilki z Errolem Zimmermanem . Polski pięściarz w ostatnich miesiącach znów zmagał się z problemami zdrowotnymi i choć miał wrócić do klatki pod koniec 2024 roku, gronkowiec złocisty i konsekwencje z nim związane nie pozwoliły mu na to.

Szpilka odgraża się rywalowi. Zdecydowane słowa pięściarza

Holender w jednym z wywiadów zagroził Szpilce, że pokona go szybciej niż Arkadiusz Wrzosek. Na ubiegłorocznej gali w Gdańsku "Szpila" przegrał w 14 sekund. Pięściarz postanowił zdecydowanie odpowiedzieć na te pogróżki przeciwnika. "Nie interesuje mnie to, co on mówi. Niech sobie myśli, że to będzie 15 sekund. Ja też tak mówiłem, też mówiłem wiele rzeczy" - powiedział Szpilka w wypowiedzi opublikowanej na oficjalnej stronie federacji KSW.